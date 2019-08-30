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30.08.2019 - 08:32

Şevval Sam'dan son nokta: Bitirme kararı aldık!

Şarkıcı Şevval Sam ile menajeri Harun Belenkoğulları, 9 yıldır devam eden profesyonel birlikteliklerine son noktayı koydu.

Şevval Sam'dan son nokta: Bitirme kararı aldık!

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Şevval Sam ile Harun Belenkoğulları, yollarını ayırma kararı aldı ve sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak, bunu takipçilerine duyurdu.

Ünlü şarkıcı, "Harun Belenkoğulları'yla 9 yıldır yürüttüğümüz profesyonel birlikteliğimizi; fikir ayrılıkları nedeniyle bitirme kararı aldık. Bu süre zarfında müzik kariyerime kattığı sayısız değer için kendisine teşekkür ederim. Yeni yolumuz ayrı olsa da umarım ikimiz için başarılarla dolu olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
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