Şevval Sam'dan son nokta: Bitirme kararı aldık!

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Şevval Sam ile Harun Belenkoğulları, yollarını ayırma kararı aldı ve sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak, bunu takipçilerine duyurdu.

Ünlü şarkıcı, "Harun Belenkoğulları'yla 9 yıldır yürüttüğümüz profesyonel birlikteliğimizi; fikir ayrılıkları nedeniyle bitirme kararı aldık. Bu süre zarfında müzik kariyerime kattığı sayısız değer için kendisine teşekkür ederim. Yeni yolumuz ayrı olsa da umarım ikimiz için başarılarla dolu olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.