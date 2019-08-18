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18.08.2019 - 15:01

Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?

Bir sosyal medya kullanıcısının Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşım ''Şeyma takipçi mi satın alıyor?'' sorusunu akıllara getirdi.

Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan ve yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı için herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tweet atarak Şeyma Subaşı'ya takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirim geldiğini söyledi.

HESABINI GİZLEDİ
Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçisi olan hesabını kendisini takip etmeyenlere kilitledi.

Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor


Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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