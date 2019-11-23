Şeyma Subaşı'dan 'haciz' açıklaması!

"Bebek'te sahibi olduğu kafeye haciz geldiği" iddiası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Subaşı sitem etti.

"ANNEM BİLE TELEFONLA BENİ ARAYARAK SORUYOR"

Subaşı, "Annem bile şimdi telefonla beni arıyor, 'Şeyma öyle bir şey mi oldu?' diye soruyor. Hakkımda doğru haber yapsanız ne güzel olur. Arkadaşlar haciz falan gelmedi, bize değil" ifadelerini kullandı.