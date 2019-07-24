24.07.2019 - 12:35
Åžeyma SubaÅŸÄ±'dan Mikonos pozu
Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Mikonos tatilinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikinili kareye beÄŸeni yaÄŸdÄ±.Â
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Bir sÃ¼redir Ä°talyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte Ä°biza'da olan Åžeyma SubaÅŸÄ±, buradan Mikonos'a geÃ§ti.
SubaÅŸÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki fotoÄŸrafÄ± Intagram'dan paylaÅŸarak takipÃ§ilerinin beÄŸenisine sundu ve bu kareye kÄ±sa sÃ¼rede binlerce beÄŸeni yaÄŸdÄ±.
Ä°MZA GÃœNÃœ BUGÃœN!
Åžeyma SubaÅŸÄ±, bugÃ¼n Ä°stanbul'da bir AVM'de 'Sadece Åžeyma' adlÄ± kitabÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenecek olan imza gÃ¼nÃ¼ne katÄ±lacak.