Şeyma Subaşı'nın kitabına soruşturma

Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet etti.

Şikayette, "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" denildi.

Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'nın ifadeye çağırdı. Subaşı durumun yayınevinin bir hatası olduğunu dile getirdi.

Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (Tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur"

29 yaşındaki Subaşı'nın haziran ayında çıkardığı kitabın soruşturması devam ediyor.