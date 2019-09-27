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27.09.2019 - 08:40 |

'Sezen Aksu masa tenisinde büyük farkla yendi'

'Aşk Mı Meşk Mi' isimi yeni parçasıyla dikkat çeken genç şarkıcı Can Oflaz, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu.

'Sezen Aksu masa tenisinde büyük farkla yendi'

Müzikseverlere buluşturduğu yeni şarkısı beğeni toplayan Can Oflaz, “Sezen Aksu ile tanışma şansına sahip oldum. Bir gün stüdyoda pinpon (masa tenisi) maçı yapıyorduk. 'Sezen Aksu’yu yenerim' diye düşündüm. Ancak o kadar iyi oynuyor ki inanamadım. Beni çok büyük bir farkla yendi" şeklindeki anısını, kahkahayla canlı yayında anlattı.

Oflaz, daha önce yayınlandığı 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısıyla birçok dizide yer almıştı.

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