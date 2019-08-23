23.08.2019 - 13:55
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım 91 yaşında hayatını kaybetti.
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, geçtiğimiz ay solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlanmıştı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.