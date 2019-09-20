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HaberlerCadde‘Sezen’le gönül bağımız var’
20.09.2019 - 07:50 |

‘Sezen’le gönül bağımız var’

Erkan Güleryüz, önceki akşam Dada Salon Kabarett’te konser verdi.

‘Sezen’le gönül bağımız var’

Erkan Güleryüz, önceki akşam Dada Salon Kabarett’te konser verdi. Sezon boyunca her çarşamba mekanda sahne alacağını söyleyen şarkıcı, yeni single’ı ‘Bi Daha’da kendisine okuma koçluğu yapan Sezen Aksu’yla ilgili soruyu, “Bizim onunla gönül bağımız var. Yollarımız ilk olarak 2009’da ‘Yegane’ albümümle kesişti. O zaman bana ‘Artık müzik yolculuğunu birlikte sürdüreceğiz’ dedi. O günden beri, ikinci bir üniversite okuyor gibiyim” şeklinde yanıtladı.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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