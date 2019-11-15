15.11.2019 - 09:21 |
Sezin Erbil duygulandırdı: Sen kahramanımsın babam
Geçtiğimiz hafta iki kez hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutan Mehmet Ali Erbil'e, büyük kızından duygulandıran mesaj geldi. Sezin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam" notunu düşerek babasına destek oldu.
Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen ünlü şovmen, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil'e, duygusal mesajlar gelmeye devam ediyor.
Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin, sosyal medya üzerinden babasına olan sevgisini ve onunla ilgili endişelerini dile getirdi:
"Sen benim gözümde gerçek bir kahramansın babam, senin çektiklerini başkası çekse isyan ederdi sen hep tevekkül ettin. Allah seni başımızdan eksik etmesin"