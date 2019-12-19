Sezin Erbil'den doğum sonrası ilk paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’ndan olan büyük kızı Sezin Erbil, dün akşam anne oldu. Evren Yazgan ile evli olan Erbil, özel bir hastanede gerçekleştirdiği doğum sonrasında kızı Elisa’yı kucağına aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kulllanan ve hamileliği boyunca da süreçle ilgili paylaşım yapan taze anne, uzun süren bir normal doğumun ardından yine sağlık durumuyla ilgili gönderi paylaştı.

İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı: