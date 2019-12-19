19.12.2019 - 08:38 |
Sezin Erbil'den doğum sonrası ilk paylaşım
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil dün akşam saatlerinde anne oldu. Kızı Elisa'yı kucağına alan taze anne, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’ndan olan büyük kızı Sezin Erbil, dün akşam anne oldu. Evren Yazgan ile evli olan Erbil, özel bir hastanede gerçekleştirdiği doğum sonrasında kızı Elisa’yı kucağına aldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kulllanan ve hamileliği boyunca da süreçle ilgili paylaşım yapan taze anne, uzun süren bir normal doğumun ardından yine sağlık durumuyla ilgili gönderi paylaştı.
İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı:
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.