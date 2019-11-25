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25.11.2019 - 09:41 |

Sezin Erbil'den duygulandıran satırlar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, son gönderisini "Çok şükür 37. haftaya girdim" sözleriyle yayınladı.

Sezin Erbil'den duygulandıran satırlar

Babası Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedeniyle hamileliğini daha da duygusal geçiren Sezin Erbil, bu süreçte yaşadıklarını duygu yüklü sözlerle paylaştı.

Doğumunu babasının kaldığı hastanede yapacak olan Erbil, normal doğum yapmak istediğini de söyledi. Anne adayı gönderisinde şöyle dedi:

"BABAM ÇOK GÜÇLÜ BUNU DA YENER"

“Çok şükür 37.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim, hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum. Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim. Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler, öğrensin kızım.

"DİKKAT EDECEK GÜCÜ KENDİMDE BULAMADIM"

Çok soran olmuş, hamilelikte 20 kilo aldım, doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın. Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım, alkol hiç içmem, kola en sevdiğim şeydir ağzıma sürmedim. Kahve, çay, çiğ et, sokakta salata ve dip balığı asla yemedim.

Hamileliğim boyunca sağlığımdan daha çok çatlak kremi sürüp sürmediğim soruldu. Ben çok üşendim ve herhalde 10 kere falan sürmüşümdür, gördüğüm kadarı ile çatlağım olmadı belki son hafta olur fark etmez o da kızımdan bana hatıra olur.

Dokuz ay boyunca etrafımda hep; ‘şimdi krampların olacak şimdi miden bulanacak’ diyenleri dinledim. Siz kimseyi konuşturmayın, herkesin hamileliği kendine özeldir benim de başıma bir şeyler geldi ama anlatmama gerek yok sizde olacak diye bir şey yok! Belki sonra vaktim olmaz diye sorularınızı yanıtlamak istedim, iyi enerjilerinizi bekliyorum, doğum yaparken evlat sahibi olmak isteyenlere dua edeceğim. Allah nasip ederse, bana şans dileyin”

Sezin Erbilden duygulandıran satırlar

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Cadde Yazarları

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