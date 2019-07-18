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HaberlerCaddeSezon finali yaptı
18.07.2019 - 07:50

Sezon finali yaptı

Buket Aydın’ın sezonun en çok konuşulan programı ‘40’, 40’ıncı bölümüyle sezon finali yaptı.

Sezon finali yaptı

Önümüzdeki günlerde dünyanın farklı ülkelerinde ekrana gelmesi planlanan proje, Almanya’da seyirciyle buluşacak ilk Türk özgün formatı olma özelliğini taşıyor.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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