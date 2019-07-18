18.07.2019 - 07:50
Sezon finali yaptı
Buket Aydın’ın sezonun en çok konuşulan programı ‘40’, 40’ıncı bölümüyle sezon finali yaptı.
Önümüzdeki günlerde dünyanın farklı ülkelerinde ekrana gelmesi planlanan proje, Almanya’da seyirciyle buluşacak ilk Türk özgün formatı olma özelliğini taşıyor.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.