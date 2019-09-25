25.09.2019 - 07:50 |
Sezona ‘Merhaba’
25’inci yılını kutlayan Sunset, hem eğlencede sezona hazır olduğunu vurgulayan hem de iki genç markası Sunset Brasserie ile After Sunset için, parti düzenledi.
Markanın kurucusu Barış Tansever’in ev sahipliğini yaptığı gecede, ‘Karıncalar’ (House Taken) ve bonsai ağaç formundaki heykel yerleştirmelerinden oluşan ‘We Are Numbers’ eserlerinin sahibi, dünyaca ünlü sanatçı Gomez Barros ile ünlü pop art sanatçısı Laurence Jenkell’in ‘Bobbon’ isimli eserleri sergilendi. Memo Garan’ın müzikleriyle başlayan organizasyonda, Yasemin-Selim Hamacıoğlu, Esra-Süleyman Kazmırcı, Aslı-Edip İlkbahar, Leyla Alaton ve Ayşenur Aksoy yer aldı.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!