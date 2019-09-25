Sezona ‘Merhaba’

Markanın kurucusu Barış Tansever’in ev sahipliğini yaptığı gecede, ‘Karıncalar’ (House Taken) ve bonsai ağaç formundaki heykel yerleştirmelerinden oluşan ‘We Are Numbers’ eserlerinin sahibi, dünyaca ünlü sanatçı Gomez Barros ile ünlü pop art sanatçısı Laurence Jenkell’in ‘Bobbon’ isimli eserleri sergilendi. Memo Garan’ın müzikleriyle başlayan organizasyonda, Yasemin-Selim Hamacıoğlu, Esra-Süleyman Kazmırcı, Aslı-Edip İlkbahar, Leyla Alaton ve Ayşenur Aksoy yer aldı.