Bülent Emrah Parlak’ın sahnelediği, yönetmenliğini ise Murat Eken’in üstlendiği ‘Bülent Beyin Hikâyesi’, cumartesi günü TİM Show Center’da yapılacak prömiyerle, yeni sezonu açıyor. Proje, Kerki Solfej organizasyonuyla başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde seyirciyle buluşacak. Parlak, oyunda, tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyni canlandırıyor.