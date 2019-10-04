Sezonu Eren’le açtılar

Ali Sayar’ın işletmeciliğini üstlendiği mekandaki davete, Esra Öztürk, Yelda Güral, Mete Vardar, Aslıhan Şentürk ve Öznur-Burak Yakın’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Cenk Eren’in sahne aldığı gecede, DJ kabinine geçen Sayar, performansıyla misafirleri eğlendirdi. Kış dönemine yenilik ve sürprizlerle girdiklerini belirten Aslı Pehlivanlar, “Sıra dışı yemeklerle de konuklarımıza lezzet şöleni yaşatacağız” diye konuştu.