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07.09.2019 - 07:50

Shawn Mendes'ten örnek davranış

Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, muhtaç olanlara yardım etmek ve gezegeni kurtarmak adına bir dernek kurdu

Shawn Mendes'ten örnek davranış

Son dönemde Camila Cabello ile yaşadığı aşkla gündemde olan şarkıcı Shawn Mendes, muhtaç olanlara yardım etmek ve gezegeni kurtarmak adına, kendi adını taşıyan bir dernek açtığını duyurdu. Müjdeli haberi Instagram hesabından veren 21 yaşındaki popçu, “Çok uzun zamandır hayranlarımın da derinlemesine ilgilendiği ve seslerini duyurmak istedikleri çeşitli konularla ilgili bir çalışmaya imza atmak istiyordum. Bizim neslimiz, gezegenimizin geleceğini değiştirme gücüne sahiptir” diye yazdı. Kısa sürede 1 milyon dolar toplayan Mendes, sözlerine şöyle devam etti: “Shawn Foundation’ın kuruluşunu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ben de sevenlerimle birlikte çalışacağım ve onlara destek olacağım.” Topluluğun, ilk iki kampanya kapsamında Kanada’daki hasta çocuklara destek veren SickKids ve çevre kirliliğine dikkat çeken REVERB isimli kurumlarla çalışacağı öğrenildi.

6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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