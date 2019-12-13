MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sibel Can: 2020 yaz konserlerim belli oldu
13.12.2019 - 11:24 |

Sibel Can: 2020 yaz konserlerim belli oldu

Şarkıcı Sibel Can, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sibel Can: 2020 yaz konserlerim belli oldu

Caroline Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen özel davete katılan Sibel Can'a, gecede ilgi bir hayli yoğundu.

Davetten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Şu an net olmamakla birlikte 2020 yılında belki bir albüm çalışmamız olabilir. Onun dışında bildiğiniz gibi yeni yılı Kıbrıs'da sahnede karşılayacağız. Ayrıca şimdiden de söylemek isterim; 2020 yaz konserlerimizin takvimi belli oldu. Bu durum için de ayrıca çok mutluyum" dedi.

    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Aman Reis Duymasın’a Berlin'de bol kahkahalı gala

    ‘Aman Reis Duymasın’a Berlin'de bol kahkahalı gala

    Şükran Ovalı-Caner Erlin el ele alışveriş turunda

    Şükran Ovalı-Caner Erlin el ele alışveriş turunda

    Gelinini yalnız bırakmadı

    Gelinini yalnız bırakmadı

    Berfu Yenenler: Kimse anneliğin vicdan yükünden bahsetmedi

    Berfu Yenenler: Kimse anneliğin vicdan yükünden bahsetmedi

    Sıradaki Haber