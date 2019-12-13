Sibel Can: 2020 yaz konserlerim belli oldu

Caroline Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen özel davete katılan Sibel Can'a, gecede ilgi bir hayli yoğundu.

Davetten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Şu an net olmamakla birlikte 2020 yılında belki bir albüm çalışmamız olabilir. Onun dışında bildiğiniz gibi yeni yılı Kıbrıs'da sahnede karşılayacağız. Ayrıca şimdiden de söylemek isterim; 2020 yaz konserlerimizin takvimi belli oldu. Bu durum için de ayrıca çok mutluyum" dedi.