Sibel Can dakikalarca alkışlandı

Konserinde Nihan Peker imzalı iki kostüm giyen Sibel Can, iki saati aşkın süre sahnede kaldı. Tüm hit olmuş şarkılarının yanı sıra sanat müziği ve klasikleri de repertuarına alarak geniş bir müzik şöleni sunan Sibel Can, kalabalık tarafından konser bitiminde dakikalarca alkışlandı.

Kalabalığın şarkılarına eşlik ederken verdikleri enerjiden çok etkilenen şarkıcı, "Yok böyle bir güzellik. Bu sevgi selini bana yaşatan tüm dinleyicilerime teşekkür ederim. İnanılmaz bir mutluluk benim için" dedi.