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HaberlerCaddeSibel Can dakikalarca alkışlandı
28.09.2019 - 16:45 |

Sibel Can dakikalarca alkışlandı

Ankara Eryaman’da bulunan bir AVM'nin ikinci yıl kutlamasında sahne alan Sibel Can’ı binlerce hayranı sahnede görebilmek ve onun şarkılarına eşlik edebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Sibel Can dakikalarca alkışlandı

Konserinde Nihan Peker imzalı iki kostüm giyen Sibel Can, iki saati aşkın süre sahnede kaldı. Tüm hit olmuş şarkılarının yanı sıra sanat müziği ve klasikleri de repertuarına alarak geniş bir müzik şöleni sunan Sibel Can,  kalabalık tarafından konser bitiminde dakikalarca alkışlandı.

Kalabalığın şarkılarına eşlik ederken verdikleri enerjiden çok etkilenen şarkıcı, "Yok böyle bir güzellik. Bu sevgi selini bana yaşatan tüm dinleyicilerime teşekkür ederim. İnanılmaz bir mutluluk benim için" dedi.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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