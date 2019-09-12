12.09.2019 - 07:50
Sıcaktan bunaldı
İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı ‘The Serpent’ dizisinin çekimleri için gittiği Tayland’da zor anlar yaşıyor.
İki haftadır Bangkok’ta olan oyuncu, 35 derece sıcaklıkta çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak, “Nem yüzde 95, herkes deli” notunu düştü.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.