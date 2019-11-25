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25.11.2019 - 07:50 |

Şiddete hayır şiiri

Halk ozanı ve şair Abdurrahman Delen, sosyal sorumluluk projeleri için yazdığı şiirlerle adından söz ettiriyor.

Şiddete hayır şiiri

Halk ozanı ve şair Abdurrahman Delen, sosyal sorumluluk projeleri için yazdığı şiirlerle adından söz ettiriyor. Bu yıl ‘Azerbaycan Kardeşlik Ödül’ü alan sanatçı, ‘Dokunmayın Çocuklara’ şiirinin ardından şimdi de ‘Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur’la kadına şiddete dikkat çekti. Şiiri yazıp besteleyen ve stüdyoya girerek okuyan Delen, çok yakında klip çekerek tepkisini duyuracak.

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Cadde Yazarları

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