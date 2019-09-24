Şifa dağıtacak merkez

Ercan Han Üşümez’in Acarkent’te yer alan Golden Age Healing Dönüşüm Merkezi, kapılarını açtı. 18 bin yıllık geçmişe dayanan, evrendeki kozmik enerjiden faydalanarak; zihin, beden ve ruhun şifalanmasının sağlandığı Doğu tıbbının ve şifasının uygulandığı yöntem, alanında uzman eğitmenleri aynı çatı altında topladı. İlgi gören davette misafirler, ‘Bioenerji, NLP ve Astroloji’ alanında uzmanlara soru sorma fırsatı yakaladı.