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23.11.2019 - 07:50 |

‘Sıfır atık’ için buluşacaklar

Emine Erdoğan’ın himayesinde, 2005’te Üsküdar’da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla, 6-8 Aralık’ta ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği düzenleyecek.

‘Sıfır atık’ için buluşacaklar

Emine Erdoğan’ın himayesinde, 2005’te Üsküdar’da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla, 6-8 Aralık’ta ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ etkinliği düzenleyecek. Mobilyadan kıyafete kadar, binlerce ürünün yenilenerek satışa sunulduğu etkinlikten elde edilecek gelir, ‘Sıfır Atık’ projesinin toplumda yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. Üç gün sürecek organizasyona giriş, ücretsiz olacak.

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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