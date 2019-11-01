SÄ±fÄ±r makyaj GÃ¶kÃ§e!

01.11.2019 - 09:35 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR
SÄ±fÄ±r makyaj Gökçe!
Oyuncu GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ±'nda alÄ±ÅŸveriÅŸ turunda objektiflere takÄ±ldÄ±. BahadÄ±r, Sezen Aksuâ€™nun ÅŸarkÄ±larÄ±ndan ilham alÄ±narak hazÄ±rlanacak olan â€˜Ä°zmirâ€™in KÄ±zlarÄ±â€™ adlÄ± mÃ¼zikalde baÅŸrolde yer alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Sahnede Sezen Aksu'nun sevilen eserlerini seslendirecek olan GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, NiÅŸantaÅŸÄ±'na alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak iÃ§in geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Giyim tarzÄ± ve sÄ±fÄ±r makyajÄ±yla dikkat Ã§eken oyuncu, "ModayÄ± takip etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, aÃ§Ä±k renkleri seviyorum" dedikten sonra City's Vale'den aracÄ±nÄ± teslim alÄ±p evinin yolunu tuttu.Â