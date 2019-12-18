18.12.2019 - 07:50 |
Şiir seslendirdi
Sıla, yüzü olduğu Oppo’nun son modeli Reno2’nin yeni reklam kampanyası için ikinci kez kamera karşısına geçti.
Sıla, yüzü olduğu Oppo’nun son modeli Reno2’nin yeni reklam kampanyası için ikinci kez kamera karşısına geçti. Şarkıcı, Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun kendisine eşlik ettiği reklamda, Türk Edebiyatı’nın ustası Orhan Veli’nin ‘Bir İş Var’ şiirini seslendirdi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.