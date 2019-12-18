Şiir seslendirdi

Sıla, yüzü olduğu Oppo’nun son modeli Reno2’nin yeni reklam kampanyası için ikinci kez kamera karşısına geçti. Şarkıcı, Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu’nun kendisine eşlik ettiği reklamda, Türk Edebiyatı’nın ustası Orhan Veli’nin ‘Bir İş Var’ şiirini seslendirdi.