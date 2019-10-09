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09.10.2019 - 07:50 |

Şiirler ve şarkılar çocuklar için!

Semiha Can, sanatsal yönü de olan iş insanlarının, toplumsal faydaya katkı sağlaması adına, İş Sanat Kültür Merkezi’nde, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan Sönmez’le sahne aldı.

Şiirler ve şarkılar çocuklar için!

Semiha Can, sanatsal yönü de olan iş insanlarının, toplumsal faydaya katkı sağlaması adına, İş Sanat Kültür Merkezi’nde, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan Sönmez’le sahne aldı. Tezmaksan A.Ş. ev sahipliğindeki, ‘Şiirler ve Şarkılar Çocuklar İçin Buluşuyor’ etkinliğine, Zeynep Toker, Begüm Özer ve Fatma Aydoğdu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. İşitme engelli çocukların yer aldığı ‘Çocuk Eğitim Derneği’ne bağışta bulunulan gecede, ikili, Zeki Müren ve Neşet Ertaş’ın sevilen şarkılarını seslendirdi. Konuklarına teşekkür konuşması yapan dernek başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, “Bu özel gecemize katkı sağlayan sponsorlarımızla, 11 yıldır 0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara ailelerine, eğitim ve sağlık alanında destek sağlayan herkese minnet borçluyuz” dedi.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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