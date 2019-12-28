Sıkı dostlar: Eser Yenenler-İbrahim Büyükak

Her zamanki gibi oldukça neşeli olan sıkı dostlar Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak, "Hem sahil turu yaptık hem de güzel bir akşam yemeği yedik. Şimdi evimize gidiyoruz" şeklinde konuştu. Yeni yıl mesajı da veren ikili, "Herkesin yeni yılını kutlarız" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.