28.12.2019 - 09:15 | | MESUT YILMAZ
Sıkı dostlar: Eser Yenenler-İbrahim Büyükak
Komedyen Eser Yenenler, eşi Berfu Yıldız ile önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. İkiliye, yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Beşen de eşlik etti.
Her zamanki gibi oldukça neşeli olan sıkı dostlar Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak, "Hem sahil turu yaptık hem de güzel bir akşam yemeği yedik. Şimdi evimize gidiyoruz" şeklinde konuştu. Yeni yıl mesajı da veren ikili, "Herkesin yeni yılını kutlarız" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.