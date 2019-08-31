31.08.2019 - 13:40
Şıklığı göz doldurdu
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Emel Ayaydın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Tek başına alışverişe çıkan Emel Ayaydın, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Her zaman olduğu gibi zerafeti ve şıklığı ile göz dolduran sosyetik güzel, alışverişi sonrası kendisini almaya gelen aracıyla AVM'den ayrıldı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.