Şıklığı göz doldurdu

Tek başına alışverişe çıkan Emel Ayaydın, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Her zaman olduğu gibi zerafeti ve şıklığı ile göz dolduran sosyetik güzel, alışverişi sonrası kendisini almaya gelen aracıyla AVM'den ayrıldı.