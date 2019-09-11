Şıklık yarışı!

Longines sponsorluğunda TJK Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen ‘Longines Uluslararası Yarış Festivali’, renkli görüntülere sahne oldu. At sahiplerinin, önemli jokey kulüpleri ve yarışçılık otoritelerinin üst düzey katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, Zafer Kozanoğlu, Serap Sarı, Hande Sezer Pekcan ve Neşe Gönül’ün de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Organizasyonun son gününde gerçekleşen ‘Longines Uluslararası Topkapı Koşusu’nu, Murat Çağımnı’nın sahibi olduğu Rhythm Divine isimli safkan, jokeyi Özcan Yıldırım’lar kazanarak birincilik elde ederken, ‘Longines Zarafet Ödülü’ne, Longines marka dostu Rachel Araz Kiresepi layık görüldü. Keyifli anlar yaşayan konuklar, Longines’in Master Collection’a ait modellerini de keşfetme imkanı buldu.