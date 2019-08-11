Sıla-Hazer Amani aşkının kronolojisi

İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısından o bölüm:

Sıla’yla Hazer Amani’nin, Beşiktaş’ta bir taksinin içinde sarmaş dolaş uyurken görüntülendikleri geceden günümüze geçen sekiz ayda ‘inkar’dan ‘itiraf’a giden aşk yolculuğunun kronolojisini çıkardım.

17 Ocak 2019: Magazinciler; Sıla’yı evli Amani’yle, takside sarmaş dolaş ve sızmış halde görüntüledi.

18 Ocak 2019: Amani, ‘2. Sayfa’ya şu açıklamayı yaptı:

“Aşk yok, alakası bile yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik. Yakın zamanda bu projenin haberleri çıkacak öğreneceksiniz. Beni Bomonti’ye bıraktı Sıla... Onun evine gitmedik. Eşimle ilgili olan tüm iddialar saçmalık. Onunla bir problemim yok. Eşimin Sıla’yla herhangi bir arkadaşlığı yok. Bizim buluşmamız tamamen işle alakalıydı. Yapımcım projeyle ilgili konuşmama izin vermiyor.”

26 Mart 2019: Amani ile beş yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu boşandı.

6 Nisan 2019: Amani, Etiler’de eğlendiği bir mekanın çıkışında, Habertürk’ten Akif Yaman’a konuştu:

“Eşimle zaten ayrı yaşıyordum. Sonunda boşandık. Sıla’yla hiçbir alakası yok. O geceden sonra Sıla’yla çok dertleştik. Sıla’yla aynı evde yaşadığımız haberleri yalan. Onunla halen arkadaşız.”

Amani’nin, Sıla’yla taksi içinde sızdıkları geceye dair söyledikleri ise şuydu:

“O geceye dahil hiçbir şey hatırlamıyorum. O gece bende yok.”

2 Ağustos 2019: Sıla’nın sevgilisi Amani’yle yaşadığı Bodrum Bitez’deki villadan yükselen müzik gürültüsünü komşular şikayet edince, gece yarısı eve giden jandarma; şarkıcı, sevgilisi ve altı arkadaşının ifadesini aldı.

5 Ağustos 2019: Sıla’dan aşk itirafı geldi. Sıla, Ömür Sabuncuoğlu’na verdiği söyleşide, Hazer Amani’yle birlikte olduklarını kabul etti ve “İstanbul’dan kaçtım. Bodrum’da arındım. Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum” dedi.

7 Ağustos 2019: Sıla’yla Hazer Amani’nin aşk ve mutluluk pozları, sosyal medyada yayınlandı.

Kış soğuğunda yalanlanan, yaz sıcağında itiraf edilen aşka dair sekiz ayda olanlar bunlar.

Ocakta yalanlanan, ağustosta itiraf edilen ilişki ve aşkın safahatına dair gelişmeleri aldığım internette, bu haberleri yapan magazincilere insanların nasıl hakaret ve küfür yağdırdıkları da var...

Peki, kimleri haklı, kimleri yalancı çıkardı zaman?

Gerçeği inkar da bir yere kadar. Çünkü gerçeğin, zamanla ortaya çıkmak gibi pis bir huyu var.











