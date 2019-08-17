Sıla konser öncesi başına gelen kazayı anlattı

Açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Sıla, eski yeni pek çok şarkısını seslendirdi. Sıla, konser boyunca keyifli ve enerjik halleriyle dikkat çekerken, zaman zaman seyircilerle de sohbet etti.

Konser öncesi başına gelen kazayı anlatan Sıla, "Aslında bu akşam için giymeyi planladığım başka bir elbise vardı, ancak kuliste üzerine yağ döküldü. Ne diyelim böyle çıksın nazarlar da gecemiz şahane geçsin" dedi.

Sıla'ya Bodrum konserinde küçük bir çocuğun da bağırarak tezahüratta bulunması üzerine Sıla, "Son zamanlarda çocuklar beni izlemeye geliyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklar bana çok iyi geliyor" şeklinde konuştu.

Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i söylerken Sıla'ya, daha önceki konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Şarkı ve zeybek performansı Antik Tiyatro'yu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.



