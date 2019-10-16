SÄ±la'dan 'sigara' sorusuna yanÄ±t yok

YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kaldÄ±ktan sonra iÃ§eriden yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tek poÅŸetle Ã§Ä±kan SÄ±la; ÅŸapkasÄ±, gÃ¶zlÃ¼kleri, kedili el Ã§antasÄ± ve ÅŸalvarÄ± andÄ±ran eÅŸofman altÄ±yla dikkat Ã§ekti.

ÅžarkÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Prof. Dr. Orhan Kuralâ€™Ä±n kendisi hakkÄ±nda "bir ÅŸarkÄ±sÄ±nda sigaraya Ã¶zendirdiÄŸi" gerekÃ§esiyle savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunmasÄ±yla ilgili sorularÄ± duymazdan geldi. Sorular Ã¼zerine gÃ¼lÃ¼mseyerek basÄ±n mensuplarÄ±na el sallayan SÄ±la, hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla maÄŸazanÄ±n Ã¶nÃ¼ne yanaÅŸan otomobiline bindi.Â