MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSÄ±la'dan 'sigara' sorusuna yanÄ±t yok
16.10.2019 - 09:42 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

SÄ±la'dan 'sigara' sorusuna yanÄ±t yok

ÃœnlÃ¼ ÅŸef Hazer Amani ile iliÅŸkisi dolu dizgin giden ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la GenÃ§oÄŸlu, NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸlÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸinde objektiflere yansÄ±dÄ±.

SÄ±la'dan 'sigara' sorusuna yanÄ±t yok

YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kaldÄ±ktan sonra iÃ§eriden yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tek poÅŸetle Ã§Ä±kan SÄ±la; ÅŸapkasÄ±, gÃ¶zlÃ¼kleri, kedili el Ã§antasÄ± ve ÅŸalvarÄ± andÄ±ran eÅŸofman altÄ±yla dikkat Ã§ekti.

ÅžarkÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Prof. Dr. Orhan Kuralâ€™Ä±n kendisi hakkÄ±nda "bir ÅŸarkÄ±sÄ±nda sigaraya Ã¶zendirdiÄŸi" gerekÃ§esiyle savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunmasÄ±yla ilgili sorularÄ± duymazdan geldi. Sorular Ã¼zerine gÃ¼lÃ¼mseyerek basÄ±n mensuplarÄ±na el sallayan SÄ±la, hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla maÄŸazanÄ±n Ã¶nÃ¼ne yanaÅŸan otomobiline bindi.Â

SÄ±ladan sigara sorusuna yanÄ±t yok

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
En Çok Okunanlar

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

HeykeltraÅŸ sevgilisine ilham verdi!

HeykeltraÅŸ sevgilisine ilham verdi!

Bennu Gerede davayÄ± kazandÄ±! AylÄ±k 5 bin TL nafaka

Bennu Gerede davayÄ± kazandÄ±! AylÄ±k 5 bin TL nafaka

'Tam kurtuldum derken!'

'Tam kurtuldum derken!'

SÄ±la'dan 'sigara' sorusuna yanÄ±t yok

SÄ±la'dan 'sigara' sorusuna yanÄ±t yok

SÄ±radaki Haber