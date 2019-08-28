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28.08.2019 - 07:50

Şile bezi buluşması

Bu yıl 32’ncisi düzenlenecek Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Şile bezi buluşması

Şile bezini dünyaya tanıtmayı hedefleyen organizasyonda, üç gün boyunca katılımcılar, çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılma imkanı bulacak. Etkinlik kapsamında, Ekin Uzunlar, Tuğba Yurt ve Fettah Can da sevilen şarkılarıyla dinleyicilerle buluşacak.Bu yıl 32’ncisi düzenlenecek Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Şile bezini dünyaya tanıtmayı hedefleyen organizasyonda, üç gün boyunca katılımcılar, çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılma imkanı bulacak. Etkinlik kapsamında, Ekin Uzunlar, Tuğba Yurt ve Fettah Can da sevilen şarkılarıyla dinleyicilerle buluşacak.

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