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01.01.2020 - 08:08 |

'Silmekten silmeye fark var'

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bine yakın fotoğrafını silen stilist Eliz Sakuçoğlu, magazin gündeminde...

'Silmekten silmeye fark var'

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, 2019 yılını değerlendirdiği yazısının "Silmekten silmeye fark var" kısmı şöyle:

Geçtiğimiz sene ayrılan birçok çiftin haberini sosyal medyadan aldık. Daha doğrusu birbirini takip etmeyi bırakan, ortak resimlerini sosyal medya hesaplarından silenlere bakıp, “Aa ayrılmışlar” dedik. Bu silmenin bir hali, yani bir kişiye dair anıları yok etme çabası... Bir de daha farklı bir silme yöntemi var. Stilist Eliz Sakuçoğlu, yılın son günlerinde, hesabından bin kadar fotoğrafını sildi, sadece iki kare bıraktı. Aşık bir tavır göstergesi sanki bu toplu silme eylemi. “Geçmiş yok, sadece an ve sen” varsın demenin herkese ifşa edilmiş hali biraz... Geçmişe dair sadece bir kişiyi silmekle tüm geçmişi silmek arasında dağlar kadar fark var yani... 

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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