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31.10.2019 - 07:50 |

Şimdi çaba zamanı!

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey, Q dergisine konuştu.

Şimdi çaba zamanı!

ABD’li şarkıcı Lana Del Rey, Q dergisine konuştu. Geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya sürdüğü beşinci stüdyo albümü ‘Norman Fucking Rockwell’ ile eleştirmenlerden tam not alan müzisyen, içinde bulunduğu kültürün kendisini beslediğini söyledi. Şarkıcı, iklim değişikliği konusunda da, her şeyin bir sebebi olduğunu belirterek, “Bu durumla savaşmak için ön planda olan insanları seviyorum. Toplu bir çaba göstermenin bence tam zamanı!” dedi.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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