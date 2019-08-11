Simge: Evim bile yok

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Simge Sağın, rap müziğinin son zamanlardaki yükselişini değerlendirdi. Sağın, "Rap hep vardı. Şu an onların şarkıları patlıyor. Bir dönem Ceza öyleydi. Şimdi dördünün bir araya gelip klip çekmesi inanılmaz güzel bir şey. Dünyada yıllardır dinleniyordu. Pop müzikte de çok güzel şeyler oluyor. Mesela ben yeni bir şarkı yapıyorum ve patlayacak. Bu yazın hiti bende. Çok güveniyorum" diye konuştu.

'Geleceğime yatırım yapıyorum'

Son dönemde verdiği konserlerle dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, "Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya "Şarkılara, aranjörlere ve bestecilere yatırıyorum. Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Hala kiracıyım. Bundan kurtulmak istiyorum. Ev almak istiyorum ama biraz daha zaman var. Geleceğime yatırım yapıyorum ki daha güzel bir evde yaşayayım" diye cevap verdi.