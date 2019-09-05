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05.09.2019 - 08:41

Simge sağın, Maymun Parkı'nda adeta uçtu

Simge Sağın dün müzisyen arkadaşları ve annesi Neriman Sağın ile İzmir- Gümüldür’deki MonkeyPark’ı ziyaret etti.

Simge sağın, Maymun Parkı'nda adeta uçtu

 

Adı ‘Maymun Parkı’ anlamına gelen bu macera alanında adeta Tarzan gibi ağaçlara tırmandı, özel tasarlanmış parkurlar arasında uçtu, iplerden sallandı.

'ANNESİNİN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ'
Tüm bunları yaparken kaskını çıkarmayan şarkıcıyı aşağıdan izleyen annesinin yüreği zaman zaman ağzına geldi.

 Simge ve dostları parkuru büyük başarıyla kazasız belasız bitirdi. En sonunda da büyük bir hamburger yiyerek “Bunu hak ettim” dedi.

Simge kaskı ve bağlandığı iplerle güvenliği de elden bırakmadı. (Posta)

Simge sağın, Maymun Parkında adeta uçtu






 

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