Simge sağın, Maymun Parkı'nda adeta uçtu

Adı ‘Maymun Parkı’ anlamına gelen bu macera alanında adeta Tarzan gibi ağaçlara tırmandı, özel tasarlanmış parkurlar arasında uçtu, iplerden sallandı.

'ANNESİNİN YÜREĞİ AĞZINA GELDİ'

Tüm bunları yaparken kaskını çıkarmayan şarkıcıyı aşağıdan izleyen annesinin yüreği zaman zaman ağzına geldi.

Simge ve dostları parkuru büyük başarıyla kazasız belasız bitirdi. En sonunda da büyük bir hamburger yiyerek “Bunu hak ettim” dedi.

Simge kaskı ve bağlandığı iplerle güvenliği de elden bırakmadı. (Posta)















