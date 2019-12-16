Simge Sağın'ı yıldıran olay!

Yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Sayın'ın avukatı Mermer, şarkıcının Facebook hesabı olmadığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Sosyal medyada kendini Simge Sağın olarak tanıtıp, ünlü isimlerle iletişime geçip; aşk mesajları atarak, birtakım taleplerde bulunan şahıs, hakkında suç duyurusunda bulunduk. Halen yargı sürecinin işlemekte olduğu bu şahıs tarafından her hangi bir mağduriyet oluşmaması adına atılan mesaj ve taleplerin dikkate alınmaması uyarısını yapmakla birlikte, müvekkilim Simge Sağın‘nın Facebook hesabı olmadığını bildirme zorunluluğu doğmuştur.

Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak, olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur. Bu olgularla ilgili olarak araştırma ve incelemelerimiz devam etmektedir. Bu araştırma ve incelememiz sonucunda, somut bilgi ve kanıtlara ulaştığımız an, siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağımızı saygıyla bildiririz.