'Simge’nin çocuğu var’ yalanını affetmedi

Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor. (Günaydın)