New York Times’taki bir haber dikkatimi çekti. Yerel ölçekte yayın yapan 350 TV kanalı, kısa video’lar eşliğinde Amerikan Ulusal Marşı’nı çalmaya tekrar başlamış. Sabah ve akşam haberlerinden sonra yayınlanıyormuş. Bayrak, asker ve sanayileşmiş ülke görüntüleri eşliğinde... İçlerinde Gray Television’da, (Atlanta, Georgia merkezli Amerikan halka açık bir yayın şirketidir. 145 kanalı var) sabah ulusal marşı söyleyen bir kız çocuğu görülüyor. Adı Reina Özbay. Dokuz yaşında, muhteşem bir ses. Dört yaşından beri ses koçuyla çalışıyor. ‘Grease’, ‘Sound of Music’ ve ‘Beauty and The Beast’ gibi müzikallerde oynamış.

Neden çalınıyor?

Habere göre, ‘gelenek’ geri geldi. Nedeni ‘zor zamanda birlik ve beraberliğin sağlanması’ olarak değerlendiriliyor. Bu uygulamayı yapan kanallar, “Politik değil” dese de, gazetenin yorumunda Colin Kaepernick örneği veriliyor. Ünlü beyzbolcu ülkedeki ‘ırkçılığı’ protesto için ulusal marş çalınırken, dizinin üzerinde duruşuyla tartışmalara neden olmuştu. Onun gibi tepki gösterenlerin de sayısı artmıştı. Trump, başkan olduktan sonra, böyle davranan beyzbolcu olursa, lisansının iptal edileceğini duyurmuştu. Bazı görüşler, ekranda ulusal marş ve hazırlanan video’ların bir nevi ‘sadakat’ testi olduğu görüşünde... “Bu karara apolitik demek, mümkün değil” diyorlar.

GENÇLER GÜVENİYOR MU?

Statista, 450 çalışanıyla, ayda 12 milyon kişinin ziyaret ettiği, 80 bin konu başlığı, 1 milyon istatistik ve 170 iş koluyla ilgili çalışmalar yapan, bir Alman portalı. ‘Dünyada gençler ekranda izlediği haberlere güveniyor mu?’ konulu bir araştırma yapmış. Büyük güvensizlik var. Türkiye’de bu oran yüzde 76’ya ulaşıyor. Mısır ve Rusya, yüzde 67, Meksika, Tunus, ABD ve İtalya, yüzde 60-67... Endonezya, Brezilya, Polonya ve Hindistan yüzde 53-57 aralığında. Bir nebze güven veren Güney Afrika, Nijerya ve Fransa var, yüzde 51’le... Japonya yarı yarıya. Pakistan ilginç, yüzde 59... Gençler arasında güven var! Aynı oranda Alman gençleri de haberlerin doğruluğuna inanıyor. İngiltere’de yüzde 56 güven mevcut. Bu oranlara bakıp, ülkelerin kanallarında ‘doğru haber’ yapıldığını sanmayın. Mesela Suriye’yle ilgili olanlar...