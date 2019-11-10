‘ABİNİZ VAR’ HİKAYELERİ...

'Çocuk’ta Asiye, “Oturun çocuklar” diyordu. “Sizin yalanlarınıza karnım tok” diye çıkışınca Ali Kemal, yükselen müzikle Asiye haykırdı; “Efe senin çocuğun değil.” Dizilerin beklenen sahnesi, haşmetiyle geri gelmişti; “Bir oğlum, sizin bir abiniz var. Babalarınız ayrı. Efe, abinin oğlu, senin yeğenin...” Sonra? ‘Ortaya karışık yerli dizimiz’, yeniden başlamış oldu.

‘10 numara zimmetlensin’

A Spor’da Kemal Belgin, çok duygulandığı bir anı anlattı: “Vakıfbank’lı Gözde, jübilesini yaptı. Tam 19 yıl, bu formayı giydiği kulüp, onu ve giydiği iki numaralı formasını da emekli etti. Duygulanmamak mümkün değil. Ev ahalisi, “Galatasaray da, 10 numara için aynı şeyi yapmalı. Metin Oktay’ın formasını ondan başkası giyemez. Görüyoruz zaten” dedi.

‘2049’da izlenecek’

TRT’de, ‘1’de Bugün’de Birol Güven, ‘Sek-senler’in yeniden çekilmesinin hikayesini anlatıyordu. “2000’de ekrana gelen dizi, 2049’da izlenir” dedi. O zaman, “Eskiden neler oluyormuş?” diyerek seyredecekleri örnek bir yapım olduğunu ima etti. 30 yıl sonra, ‘İkibinler’i izlerler diye düşünüyorum. Ruh hallerini bilemem!

Bugün 10 Kasım... Aklın, bilimin, laikliğin ve bağımsızlığın önemini bir kere daha anlamak için...