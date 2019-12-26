‘Aşı olalım mı, olmayalım mı?’ tartışması bizde de son zamanlarda çok konuşuluyor. ‘Hekimoğlu’ dizisi, konuya ‘taraf’ oldu. Bir sahnede anne, çocuğu rahatsızlanınca, polikliniğe getirmiş. Hekimoğlu, ‘mecburiyetten’ bakıyor. Anne, “Doktor ne mama,

ne başka bir şey veriyorum. Sadece anne sütü... Ama niye böyle oldu anlayamadım. Gece bütün yüzü şişti” diyor. Hekimoğlu dosyaya bakarak, “Aşılarını yaptırmamışsınız” şeklinde karşılık veriyor.

‘Yakında helvasını yaparsınız!’

“Aşı yaptırmıyorum, karşıyım. Bence çok uluslu ilaç firmaları ceplerini doldurmak için, işe yarayacağını düşünmemizi istiyorlar” annenin karşı tezi. Hekimoğlu, bebeğin elindeki oyuncağı alıyor. “Ooo yüzde 100 doğal malzemeyle üretilmiştir, boya kullanılmamıştır” diyor. Oyuncak üzerinde yazan yazıyı okuyarak, “Acaba bu doğallık olayı koskoca bir yalandan mı ibaret?” diye soruyor ve “Annesi ona doğal oyuncaklar alırmış. Helva da kavurmayı biliyordur annesi” diyor. Anne, bu konuşmaya anlam veremiyor. “Yani aşı yaptırmamaya devam ederseniz, yakında bebeğinizin helvasını yersiniz.” Ardından tıbbi açıklamaya geçiyor doktor, “Anne sütündeki antikorlar, bebeği sadece altı ay boyunca korur. İşte büyük ilaç firmaları tam da bu yüzden sizi kazıklamaya çalışıyor. Çok iyi biliyorlar, bir annenin çocuğunu korumak için ne gerekirse yapacağını... Sizin gibi aşı yaptırmak yerine, bebeğinin ölmesini seyredecek birkaç yüz aile daha bulursanız, ses getirirsiniz ve bitirirsiniz ilaç endüstrisini...” Anne şaşırır, “Keser misiniz, bebeğimin nesi var?” Yanıt: “Nezle, üşütmüş...”

‘BİR DEMET TİYATRO’ NOSTALJİSİ EKRANDA

Yılbaşı gecesi Kanal D’nin sürprizi, ‘Bir Demet Tiyatro’ günlerine dönmek olacak. 90’lı yılların nostaljisi değil benim için... Tüm zamanların ekrandaki en iyi komedi performansı, karakterleriyle, senaryosuyla... ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin şemsiyesi altında, bu dizinin yaşayan iki efsanesinden canlı canlı bir gösteri izleyiciyle buluşacak. Mükremin Çıtır’ı canlandıran Yılmaz Erdoğan ile Lütfiye ve Feriştah karakterlerine hayat veren Demet Akbağ, 31 Aralık’ta ekranda olacak.