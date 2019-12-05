Son bölümden bir sahne, Azize’yle (Hande Erçel) Asya, (Duygu Sarışın) ‘Telefonu ver, kiminle konuşuyordun?’ muhabbetinde... Tartışma alevlendi ve villada yankılanmaya başladı. Neredeyse her odadan bir kadın çıktı. Tuna (Selen Öztürk), Yıldız (Başak Daşman), Aynur (Asuman Çakır) ve Gül (Zeynep Kızıltan) salonun ortasında kızgın ve bir kaşık suda birbirlerini boğazlayacak kıvamdaydı. Ev ahalisi, “Böyle villalar mevcut mu ülkemizde?” diye sordu.

Hani kadın sayısı itibarıyla...

‘Hande Erçel başrolde acaba nasıl?’ diye merak ediliyor. Kendini geliştirdiği muhakkak. Daha bir olgunlaştı. Ev ahalisi, ‘Halka’ dizisinde daha iyi olduğunu söyledi. Bunu yönetmene yordular. ‘Azize’nin yönetmeni Volkan Kocatürk, ‘Halka’nın da önemli bölümünde yer almıştı. ‘Halka’daki Müjde Akay, o kadar ön planda değildi.

Burada dizinin adı, Erçel’in oynadığı rol...

Çok izlenen bir kanalın yapımında başrol almak ve “Olgunlaşıyor” yorumu, bilmem tatmin edici olur mu? Bu kadar ‘olanak’ kaç isme veriliyor? Dizi, aksiyon itibarıyla ’her şablon fazlasıyla kullanılır’ senaryosuyla gidiyor ve izleyiciye, ‘ne isterseniz mevcut’ diyor. Bakalım karşılığı ne olacak?

Diziler nasıl akraba olur?

Sektörün hızını anlamak için çarpıcı bir örnek... ‘Azize’ dizisinde oynayanlar ve çalışanların ortak yönleri... Buğra Gülsoy ve Mustafa Avkıran, daha evvel, ‘Kuzey Güney’de birlikte oynadı. Avkıran, Sami rolünde, Gürsoy, Güney Tekin’di. Mustafa Bey’in bir ‘yakınlığı’ daha var, yönetmen Volkan Kocatürk’le ‘Kaçak’ dizisinde çalıştı. Ev ahalisinin uzun bir süre takip ettiği dizilerden biriydi. Balkan (Mustafa Yıldıran) ile Asya (Duygu Sarışın) ‘İçerde’ dizisinde birlikte oynamışlar. Mestan

olarak bildik Yıldıran’ı... Sarışın, Sema rolündeydi.

Bir de işin çekim ekibi var. Kocatürk görüntü yönetmeni olarak projelerinde Metin Turguç’u tercih ediyor. ‘Halka’, ‘Şubat’, ‘Savaşçı’, dizileri ve ‘Keşif’ filmi, görebildiğim birlikte çalıştıkları işler. Bildiğin isimlerle ekip olmak böyle bir şey.

(Not: Kaynak, ‘kerkenmen’ rumuzlu Ekşi Sözlük yazarınındır, bilgiye saygıyla...)