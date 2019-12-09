Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız’ romanı iki diziye hayat verdi. Biri ocak ayında TV 8’de başlayacak ‘Doğduğun Ev Kaderindir’... Gerçek hayat hikayesi olduğu yazıldı. İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir oynuyor. Romandan bir dizi hazırlığı daha var. Tuba Büyüküstün’ün oynayacağı söylenen ve bu köşede ilk bilgileri gelen yapım. Benim de önce kafam karıştı, sordum işin aslı nedir diye... ‘Camdaki Kız’ kitabından iki ayrı vaka hikayesi var. Biri Nalan, diğeri Zeynep diye iki ayrı karakter. Zeynep karakterinin hikayesi ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ ismiyle senaryolaştırıldı. Zeynep’in konusu Özdemir’le olacak. Nalan’ın ise muhtemel Büyüküstün’le... Gülseleren Budayıcıoğlu’nun kitapları dizilere epey ilham veriyor. ‘Hayata Dön’ kitabı ‘İstanbullu Gelin’ olarak dizi olmuştu.

ONU GÜLSEREN KAVAS OLARAK İZLEDİK

Bizim kuşak onu iyi bilir. Gülseren Budayıcıoğlu Kavas... ‘İnsan ve Dünyası’nı sundu, 70’li yıllarda TRT’de. 16.10.1972 tarihli Milliyet’te ‘İki hafta önce doktor oldu’ başlıklı bir yazı. ‘Ekranda değişik saç modelleriyle görünen TV’nin ilk doktor spikeri, sadece bir peruk koleksiyonu var’ haberi yer alıyor. O zamanlar peruk pek moda.

Dekandan izinsiz çıkınca!

12.02.1972 tarihli Milliyet’te şöyle bir haber: ‘Gülseren Kavas’ın asistanlığına son verildi’... Ankara Tıp Fakültesi Dekanı rahmetli Prof. Rıdvan Ege, ekranda asistanı Gülseren Hanım’ı görünce şaşırmış. TV nöbetçi müdürü arayıp sormuş, “Ne zaman çekildi bu program?” diye. “Üç gün önce” cevabını almış. Başka bir işte çalıştığı tespit edilmiş olduğundan dekan, asistanlığına son vermiş! Haberde, ‘Bir süre sonra TV’ye döndü’ diye devam ediyor. Bir yıl sonra tıp fakültesine döndüğünü anlıyoruz. Dekanın hem asistan hem de TV’de çalışmasını kabul etmediği görülüyor. ‘Fakültemiz ve kendi geleceği için bir kazanç’ diye demeci yer alıyor haberde Rıdvan Ege’nin.

Büyük konseri sundu

Kavas’ın tarihe geçen bir Münir Nurettin Selçuk konseri sunumu olduğunu okuyoruz. 30.10.1972 tarihli Milliyet’te, üstadın söyleyeceği şarkıların adlarını yanlış söylememek için ondan bazı kelimeleri nasıl okuması gerektiğini öğrendiği yazıyor. Ve 1986’da şöyle bir televizyon okur mektubu göze çarpıyor: ‘Yıllar öncesinin spikeri Kavas’ın doktor olarak ekrana getirmek başarılı bir programcılıktı’... Bilmem acaba bugüne de bir gönderme olabilir mi?