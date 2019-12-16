En büyük ev ahalisi buluşmalarından birini gerçekleştirdik. En kıdemli üyemiz şeref vermişlerdi. “Aç evladım TRT Müzik kanalını” dedi. En kıdemli ev ahalisi, Türk sanat müziğini pek sever. Artık sadece TRT’de rastlamak mümkün. ‘Gönlümüzdeki Türküler’de Bedia Akartürk... Ya, bak özlemiyor mu insan bu sesi? Sonra Behzat Gerçeker ve orkestrası canlı yayına başladı. Popüler müzik şarkıları art arda geliyor. ‘Han Sarhoş, Hancı Sarhoş, Yolda Yabancı Sarhoş/El Çek Tabib Gönlümden, İçimdeki Sancı Sarhoş’... ‘Sarhoş’ kelimesi geçince, kulaklar dikilir oldu. Eskiden böyle durumlar olmazdı.

Çalarken beraber söylenir, geçer giderdi. Hüzünlü bir parçadır icabında. TRT’nin yayınlaması gayet normal. Doğal olmayan, bizim böyle düşünür olmamızdı.

Örneklerini yaşamadık mı?

GERÇEĞİN ŞOVU YAYINDAN KALDIRILDI

İspanya’da ‘Gran Hermano’ adıyla yayımlanan BBG tarzı yarışmada yaşanan tecavüz iddiası ve sonrası yayınlananlar, kanal Telecinco’nun programı bitirmesine neden oldu. İki yıl önce bu programda Carlotta Prado, evde verilen bir partide sarhoş olmuş ve diğer yarışmacı José María López Pérez’in cinsel saldırısına maruz kalmıştı. Sonrası daha vahim. Yarışmanın itiraf odası olarak bilinen bölümüne alınan Prado’ya, bilinçsiz haldeyken uğradığı tecavüzün görüntüleri izletilmişti. Bu görüntüler basına yansıyınca, kıyamet koptu. 2000 yılından bu yana ekranda yarışma... Daha önce de ‘benzer olaylar’ yaşanmış ama bir şekilde devam etmişti. Telecinco, projeyi askıya aldı. Ve 2020 yılında yayınlamayı düşündüğü yeni bölümü iptal etti. İzlenme oranı düşmüş ve en önemlisi bu programa reklam verenler de reklamları çekmişti. Yani karar sadece ‘duygusal’ değil anlaşılan!