Bizde final yaptı, dünyaya satılıyor

MIPCOM Cannes’daki televizyon fuarı, 14 Ekim’de başladı, 18 Ekim’de bitti. Türk dizileri yine ön planda... ‘Kuzgun’ bizde final yaptı. Fuarda, Romanya’ya satıldı. En çok ilgi gören dizilerden biri olduğu söyleniyor. ‘Kızım’ yapımının da alıcısı çok...



En son, Slovak kanalı Markiza’ya satıldı. İki paralı kanalı Nova ve Divinity, Türk dizilerinde rekabetteki kanallar...









Yeni alımlar yaptılar; ‘Fazilet Hanım ile Kızları ‘(Nova) ile ‘Aşka Laftan Anlamaz’ (Divinity)... ‘Bir Zamanlar Çukurova’ da ilgi duyulan projelerden... ‘Kırık Kanatlar’ ile Arjantin’e satıldı. FOX’un flaş dizisi ‘Mucize Doktor’ için de beklenti büyük. Fuar sonunda kimin aldığı ortaya çıkacak.



Türk-İspanyol ortak yapım

Tims&B Productions... Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın birlikte kurdukları şirket... Yabancı bir yapımcıyla ortak iş. İspanya’nın en önemli prodüksiyon şirketlerinden biri olan Plano a Plano bu şirketin adı. Yaptığı işler, Netflix tarafından kabul görüyor. Cannes’da ortak işlerin dağıtımını yapacak İnter Medya’nın standında imzalar atıldı. Peki ilk proje nedir? İki sezon sürecek, her biri 10 bölüm bir diziye başlanacak. Süreleri 50 dakika olacak. Hikaye, İspanya ile Türkiye’de geçecek. Ağırlık, İspanyolca konuşulacak. Romantik-komedi tarzında olacak. Daha önce Ay Yapım ve Medyapım ortaklığında kurulan Madd Entertainement Viacom ile ‘Şahsiyet’ dizisinin Meksika uyarlaması için anlaşmıştı.



Daha sonra ‘20 Dakika’ için bizim yerli dizilerin kanalı Şili, Mega TV ile bir başka proje için anlaşma yapmıştı. Bu fuarda yeni bir proje için Güney Amerika pazarında yer alacaklarını duyurmuşlar. Sadece dizi satmıyoruz, artık uluslararası pazarda ortak proje çekiyoruz. Bu satmaktan çok daha önemli.



‘AVLU’ 18 KASIM’ DA NETFLIX’TE



Star TV’den ayrılan, tartışmasız etkili oyuncuları ve senaryosuyla dikkat çeken ‘Avlu’nun Netflix’te yayınlanması, karara bağlandı. Anlaşmayı dizinin orijinal halinin yapım ve dağıtımcısı Fremantal ile Netflix yaptı. Birinci sezon bölümleri 18 Kasım’dan itibaren Netflix’te...



Yeni bölümler? Netflix için çekileceği söylenmişti. Limon Yapım tarafı şimdilik bu konuda, “Anlaşma yaptık, konuşamayız” diyor. Kulağıma gelen, ocak ayında üçüncü sezon çekimleri başlayacak.