Bizim diziler de uyarlanır

‘Uyarlama dizi’ cenneti olduğumuz söylenir. Hatta bu konuda epey eleştiri yapılır, “Senarist ve hikaye yok mu bizde?” diye... Olduğunu ispat eden bir örnek yolda... Haluk Bilginer’e Emmy ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü getiren yapım ‘Şahsiyet’in ‘İspanyolcası’ çekiliyor. Hatta adı bile belli, o derece yani... Viacom hazırlıyor. Böyle iddialı bir şirket çektiğinde dizinin yayınlanma şansı ve yeri de iddialı oluyor tabii ki...



Nasıl başladı?



‘Şahsiyet’ dizisinin ortak yapım kararı, Ocak 2019’da alındı, NATPE Miami’de; Ulusal Televizyon Programı Yöneticileri Derneği’nde... Mayıs ayında üç dakikalık bir ‘tanıtım video’su’ hazırlandı. Senarist Hakan Günday, Onur Saylak ve Viacom tarafından proje için, belirlenen bir uygulayıcı yapım VCE yönetmeniyle çalışmış. Daha sonra iş ilerledi. İstanbul’da Ay Yapım tarafından, dizinin orijinal ekibi, Onur Saylak ve Meksikalı oyuncularprojenin son halini ortaya koyan üç günlük bir çekim daha yaptı.









Agâh rolü kimde?



Bilginer’in oynadığı Agâh rolünü, uyarlamada Meksikalı oyuncu Damian Alcazar oynayacak. Kimdir Alcazar? Meksika’nın önemli sinema ve tiyatro oyuncusu... En son ‘Narcos’ dizisindeki Kolombiyalı uyuşturucu lordu Gilberto Rodríguez olarak izledik. Agâh rolünü,

bu oyuncu canlandıracak.



Adı ne, ne zaman yayında?



‘El Asesino del Olvido’, Türkçesi ‘Unutkan Katil’, ‘Şahsiyet’in uyarlanmış hali. Dizinin yerli şekli, 12 bölüm... Uyarlaması daha kısalıyor ve 10 bölüm, 45-50 dakika arasında oluyor. Viacom hem Arjantin hem de Meksika’da çekilecek. Eser sahibi Hakan Günday ve yönetmen Onur Saylak da ekibin içinde olacak. 24 Şubat’ta sete çıkılıyor. Mayıs ayı başı dizinin çekimlerinin bitirilmesi düşünülüyor. Ocak 2021 yılında da yayına girmesi planlanıyor.



Bir platformda yer alacak



Amazon ve Netflix’in isimleri geçiyor. Yani ‘Şahsiyet’le bize öngörülen ‘Türkler ile fantastik tarihi dizi çekilir’ ön yargısı, belki kırılmış olacak. Biz polisiye de yaparız icabında...