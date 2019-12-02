Şu sıralar sektörde konuşuluyor. Peki nereden çıktı? Son Cannes’daki MIPCOM fuarında... Konuşulan, Netflix, kendisi için Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın proje yapmalarını istemiş. Büyük olasılıkla Yılmaz ‘özel stand-up’ yapacak. Yine kulağıma gelen Acun Ilıcalı’yla da bir anlaşma yapmış. Ya tüm işlerinin bu platformda yer alması ya da yeni bir proje olabileceği söyleniyor. Yine duyduğum, bu ekip içinde Tolga Çevik için de bir proje söz konusu olabilir. Gökbakar da bir ‘stand-up’ hazırlarsa, şaşırmamalı. Ya da yeni ‘Recep İvedik’ neden olmasın!

Bunları yazmıştım

Öngörüydü benimki... Bu konuda yazdım geçtiğimiz yıl aralık ayında. ‘Yılmaz’ ın stand-up’ı Nerede Yayınlanır?’ diye... ‘Mart ayında, çok uzun bir aradan sonra Cem Yılmaz’ın stand-up gösterisi ‘CMYLMZ Diamond-Elite Platinium- Plus’ başlayacak. Bir de bunun tabii ki ekran hali olacak. Yayın hakları epey tuzlu olur. Bence bu işin ‘şifrelisi’ni Netflix alır. Hatta ben Yılmaz’ın bir ‘Netflix projesi’ yapacağını umduğumu yazmıştım. Bu stand-up işine epey kafa yoruyorlar. Mesela Gad Elmaleh gibi bir konuma neden gelmesin Cem kardeşimiz Netflix’te? Büyük düşünmek diyorlar ya... Bakalım, Netflix’te Şahan ya da Cem Yılmaz’ ın orijinal işlerini görecek miyiz?

Amazon Türkiye’ye geliyor

Çok söylendi “Geldi, geliyor” diye. Bu konuda net bilgiler ulaştı. Amazon, kurduğu bir ekiple ön görüşmelere başlamış. Bazı önemli yapım şirketleri, yerli dizileri dağıtımın yapan şirketler vs... Bunlardan ikisiyle görüştüm. “Evet görüştük. Bizden iş istiyorlar. Ama şimdilik bu çerçeveyi söyleyebilirim” cevabını aldım.

Ne zaman başlar?

Sektörden gelen bilgilere göre adımlar somut... Orijinal yapımlara ağırlık vereceklerini söylemişler. 2020 sonu 2021 başı gibi platform işlemeye başlar.

Netflix’le Amazon rekabeti Türkiye’de de başlamış olacak. Dijital platformların bu durumdan etkilenecek mi, zaman gösterecek. Digitürk, bir dizi kanalında yerli yapımlara kapısını açmıştı. ‘Babil’ yapımı ilk işi olacak. Yeni durumda bakalım ne yapacak? D-Smart’ın da uzun vadede yerli yapımlara yer vermesi gündemdeydi.

D-SMart Go bu projenin başlangıcıydı.