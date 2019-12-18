‘Sefirin Kızı’nda Neslihan Atagül ve Engin Akyürek, kendi hayranlarını mutlu edecektir. Akyürek’in oyunculuğunu beğenirim. Fakat burada oyunculuk ötesinde bir senaryo durumu mevcut. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisini yazan ekip, şablonu tekrarlıyor. ‘Bekaret’, ‘kader’ ve ‘acılar’... Ekranda proje izleyen ve bu iki ismin hayranları için ‘yeterli’ olabilir. ‘Tepeden inme duygusallığı’ aşalım diyorum. Yapım, bunun altını kalın uçlu kalemle bir kere daha çizmiş. Ev ahalisiyle taze izlediğimiz bir film, ‘Phantom Thread’... Hayatta her şey mevcut, bunu bize ‘izlettirmek’le,olağan akışı içinde sunmak arasında ince bir çizgi çekmek maharet. Tam da bunu başarıyor yapım. Mutlaka izleyin. Bu arada tercih edilen Gökhan Kırdar’ın ‘Yerine Sevemem’ belki de dizinin en büyük artısı. Projenin temasını bu müzikle bütünleştirmek, etkili olmuş. Geçenlerde sevgili Kırdar’ın Ekotürk’teki programını izlerken, “Bir tane bestesi çalıyor mu ekranda?” diye kendi kendime sormuştum. Tam da üzerine geldi.

BBC İLE TRT FARKI

İngiltere’de seçimler bitti. Boris Johson yine başbakan oldu. BBC’yi zor günlerin beklediği yazıyor. Seçim sonrası BBC’nin radyolarından Radio 4’ün davet ettiği yeni bakanlardan hiçbirinin programa katılmaması, örnek veriliyor. Hem muhafazakârlar hem de sosyalistler, kurumu ‘taraflı’ olmakla eleştirmişlerdi. Yeni hükümetin BBC cephesinde ele alacağı ilk konu, vatandaşın ödediği vergiyle ilgili... İngiliz vatandaşı yılda 184 euro ödüyor. BBC’nin temel geliri... Ödemeyenler ya da gizli izleyenler, ceza ödüyor. Bin 200 euro gibi bir para. Yeni muhafazakâr iktidar, “Biz bu cezayı kaldıracağız” diyor. Cezalar kalktığında, BBC’nin zararının yılda 240 milyon euro’yu bulacağı söyleniyor. TRT’ye bakınca böyle bir sorun yok. Biz ‘otomatik olarak’ elektrik faturası içinde ödüyoruz! Seçimde yayınını yöneten Huw Edwards, blog sayfasında eleştirilere cevap vermiş. “Her iki siyasi partinin taraf tuttuğumuzla ilgili yaptığı suçlamalar, aslında kurulduğundan bu yana istikrar abidesi olan bu kurumu yıkmak amaçlıdır” diye yazmış. Alışık olmadığımız bir savunma!