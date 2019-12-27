DİZİ TAKİPÇİLİĞİNDE DÜNYA ÇAPINDAYIZ!

‘Sosyal medya ortamında ülkemiz başarıdan başarıya koşuyor’ diyebiliriz. Sağ olsun vatandaşlar bu işlere pek meraklı ve dünya çapında ‘başarılara’ imza atıyoruz. The WIT (World Information Tracking) sosyal medya ortamında televizyon programı ve dizilere ilginin bir nevi çetelesini tutuyor. Son olarak Instagram ortamında dünyanın en çok ilgi gören yapım ve programlarından bir demet sunmuşlar. Yani Top 10 durumu...



Üç dizimiz bu listede... Üçüncü sırada ‘Kuruluş Osman’ var. 158 bin takipçiyle bu sırayı kapmış. Şimdi çok daha fazla artmış tabii ki... En son, 220 bini geçmişti. Beşinci sırada ise ‘Azize’ var. Bugün, 141 bin takipçisi bulunuyor. Araştırmanın yapıldığı tarihte 86 binle bu sırayı almış. Yedinci sırada ‘Ferhat ile Şirin’ bulunuyor. 89 bin kişi Instagram’da takip ediyor. Bu sırayı 86 bin takipçiyle almış. Sosyal medyanın her türünde bizim diziler, dünyada ilk 10 içinde yer alıyor. Belki başka konularda böyle bir sıralamaya giremiyoruz ama bu işte üzerimize yok.

Kitaptan iki proje çıktı

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız’ romanı, iki diziye hayat verdi. Onlardan biri, TV8’de yayına başladı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ ismiyle... Melodram ve klişeler var. Okuyoruz nice hayatları ya da ‘portreler’ diyerek, ekranda gösteriyorlar. Anlatılanlar, bu hikayenin üç aşağı beş yukarı, benzerleri... Bizim ev ahalisi de, “İçimiz bayıldı” dedi.



Tamam iç bayıltıyor zira hikayenin sunumu ve amacı da biraz böyle...



Ev ahalisi, “Tamam Yeşilçam olsun ama Türkan Şoray yer alıyordu” diyor. Demet Özdemir de oynuyor tabii ki... Sadece oynuyor. İbrahim Çelikkol, Mehdi karakterinde mahalledeki tamirhanesiyle evi arasında geçen bir hayatın çerçevesini inandırıcı veriyor. Ama Özdemir’le arasındaki uyum, dizide ‘bakışmak zorunda kalmanın’ ötesine geçemiyor. “Bakalım ne olacak?” sorusu soruluyor. Bir merak sunuyor yapım.

Kanala bakmak lazım... Acun Ilıcalı imzalı yarışmaların kanalı TV8... Yeniden bir dizi denemesiyle geliyor. Projenin kendisi kadar, kanalın dizi izleyicisinin ayağını yeniden ne oranda alıştıracağı da, izlenme oranını belirleyecek.