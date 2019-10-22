Kanal D’nin yeni sezon flaş dizilerinden biri ‘Dr House’un yerlisi ‘Hekimoğlu’... Artık ana kadro oluştu. Dr. Gregory House’a Timuçin Esen’in hayat verdiği dizide, Okan Yalabık’ın ardından, Ebru Özkan da kadroya dahil olmuştu. En son, genç doktorlar da netleşti. Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay’la oyuncu iskeleti tamamlandı. “Aslına yakın bir senaryo” olacak deniliyor. Yerlisini Banu Kiremitçi yazıyor. Yönetmen Hülya Gezer... ‘Uyarlama dizisi’ üstadı bir kalem diyebiliriz Kiremitçi için; ‘Kızım’, ‘İlişki Durumu: Karışık’ ve ‘Gülümse Yeter’ mesela... Dizi, ocak ayında kesin ama kasım ortası da başlayabilir.

Bu arada belirteyim, adı şimdilik ‘Hekimoğlu’, yani değişebilir.

ZORUNLU YAYIN ASLINDA!

Kamu spotu, reklam gibi... ‘Zorunlu Yayın’ logosuyla izliyoruz. RTÜK, “Bu hoş olmuyor” diye kaldırıyor. Başka, sempatik bir isim bulacaklar. Kamu yararı amaçlanıyordu. Hani sağlığımızla ilgili uyarıcı spotlar filan... Sonra iş genişledi ve kamu spotu sektörü oluştu. Böyle olunca, “Benim derneğin toplumsal yararı var” diyerek, iş kamu spotundan, tanıtım spotuna evrildi. Adı ‘zorunlu olmasa da sonuçta ‘zorunlu’ olarak yayınlanacağı için, ‘sorunlu’ olmaya devam edecek.

YENİ STAR CAN YAMAN!

“Can Yaman, gittiği ülkelerde genç kadınların çığlıklarıyla karşılanıyor.” Medyamız öyle yazıyor. Başarılı bir pazarlama olayı da var tabii ki... Bu, doğal bir durum. Sonuçta ‘eğlence sektörü’ndeyiz ve bu işin raconu böyle... Cannes’daki MIPCOM’da ‘Trending Topics’ paneli yapıldı. Burada uluslararası en çok hashtag alan isim ve dizilerin Top 50 listesi yayınlandı. Bunların içindeki 22 hashtag, bizim yerli yapımlara ait. Ve listenin

ikinci sırasında, #canyaman yer alıyor.